Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках NASA НЛО в виде ангела





Скотт Уоринг, известный своим умением находить необычные предметы и видеть следы инопланетной жизни на снимках NASA, сделал новое интересное заявление. Исследователь уверен, что на одном из последних снимков, сделанном спутником, который фиксировал изменения на Солнце, изображен НЛО. При этом объект очень напоминает ангела.Уфолог предположил, что хвост и два крыла загадочного субъекта также имеют сходство с ангельским космическим кораблем, который покидает поверхность светила. Такие явления за последние годы наблюдались около 50 раз.Интересно, что NASA по каким-то причинам скрывает от землян существование загадочного, непохожего на остальные неопознанные объекты предмета, несмотря на имеющиеся факты. Ученые задаются вопросом: почему странный ангельский корабль взлетает именно с поверхности Солнца.