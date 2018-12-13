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В Приамурье селян попросят покинуть дома на время пуска с "Восточного"

В Приамурье селянам будет рекомендовано покинуть свои дома на время произведения запуска космического аппарата с космодрома "Восточный". Это сообщение обнародовано на сайте регионального правительства.

В Приамурье селян попросят покинуть дома на время пуска с "Восточного"

Как уточнил губернатор Амурской области, принято решение ввести повышенные меры безопасности в Зейском, Шимановском и Тындирнском районах. В первую очередь они затронут населенные пункты, расположенные по направлению полета ракеты, а также сотрудников золотодобывающих предприятий, расположенных в местах падения отделяющихся частей космического аппарата.

Руководству Шимановского района предстоит провести опрос среди населения Кухтерина, Чагояна, Ураловки, Луги. Будет составлен перечень всех желающих покинуть села.

Старт "Союза" намечен на 27 декабря. Ракета должна вывести на орбиту несколько спутников.



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:38

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