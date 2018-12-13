Ранние христиане контактировали с пришельцами - учёный NASA





Известно, в Библии описывается явление Иезекиилю четырёх ангелов на небесной колеснице. Ангелы, представшие перед одним из четырёх ветхозаветных пророков, имели крылья и несколько лиц, и передвигались на колеснице, напоминавшей «колесо в колесе». Специалисты-историки уверяют, выражения Иезекииля являются образными и не несут в себе ничего мистического или необъяснимого. Но Джозеф Блюмрич уверен, пророк описывает инопланетян и их космический корабль. Он даже создал по библейским описаниям модель инопланетного космического судна.Куратор архива известного американского исследователя мифологии и религии Джонатан Янг также видит в описанной в Библии встрече Иезекииля с ангелами следы контакта ранних христиан с внеземными разумными существами. Он говорит о неверной трактовке самого слова «ангелы». Якобы это не библейские существа с крыльями, приходящие к праведникам, а пламя космического корабля, излучаемое при старте.