Opera запустила первый криптовалютный браузер





Новый браузер Opera дополнен функцией криптокошелька и доступен на платформе Android. С его помощью можно осуществлять перевод средств и сберегать криптовалюту Ethereum. Также пользователям после проведения активации и пополнения личного счёта криптовалютой Ethereum откроется возможность пользования децентрализованным приложением Web 3.0 в Dapp Store.В скором времени ожидается появление функции криптокошелька в браузере Opera и для таких ОС, как Windows, Mac и Linux.