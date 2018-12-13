Opera запустила первый криптовалютный браузер
Opera вводит в эксплуатацию криптовалютный браузер. Данной информацией сотрудники компании поделились на конференции Hard Fork Decentralized London.
Новый браузер Opera дополнен функцией криптокошелька и доступен на платформе Android. С его помощью можно осуществлять перевод средств и сберегать криптовалюту Ethereum. Также пользователям после проведения активации и пополнения личного счёта криптовалютой Ethereum откроется возможность пользования децентрализованным приложением Web 3.0 в Dapp Store.
В скором времени ожидается появление функции криптокошелька в браузере Opera и для таких ОС, как Windows, Mac и Linux.
Новый браузер Opera дополнен функцией криптокошелька и доступен на платформе Android. С его помощью можно осуществлять перевод средств и сберегать криптовалюту Ethereum. Также пользователям после проведения активации и пополнения личного счёта криптовалютой Ethereum откроется возможность пользования децентрализованным приложением Web 3.0 в Dapp Store.
В скором времени ожидается появление функции криптокошелька в браузере Opera и для таких ОС, как Windows, Mac и Linux.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:56