Егор Холявин просит у своих фанатов финансовой помощи на лечение





Чуть позже стало известно, что парня забрала скорая помощь, и он находится в реанимации. При этом никто из врачей не решался давать какие-либо прогнозы о его состоянии здоровья, так как ситуация была очень тяжелая.Несколько дней назад Егор наконец пришел в себя и первым делом решил опубликовать на своей странице в социальной сети Instgram пост с просьбой. Оказывается, ему необходима крупная сумма денег на реабилитацию, поэтому он просит всех неравнодушных помочь, прикрепив номер своей банковской карты.Вполне возможно, что пользователи действительно помогли бы Холявину справиться с недугом, однако они боятся, что он их в очередной раз обманывает их с целью наживы. Все дело в том, что за последние несколько лет парень неоднократно был замечен в мошеннических схемах, манипуляциях собственным здоровьем и здоровьем своих самых близких людей, а также в откровенном вранье.Кроме того, некоторые заявляют, что раз уж у экс-звезды телестройки были деньги на то, чтобы сделать бессчетное количество пластических операций для изменения своей внешности, то и на реабилитацию тоже должны быть, а они не обязаны оплачивать пагубные последствия от частых хирургических вмешательств, о которых его предупреждали.