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Егор Холявин просит у своих фанатов финансовой помощи на лечение

На прошлой неделе с экс-участником телепроекта «Дом-2» Егором Холявиным опять случилась беда. Его обнаружила без сознания Кристина Дерябина, которая решила навестить своего друга после того, как он долгое время не отвечал на ее звонки.

Чуть позже стало известно, что парня забрала скорая помощь, и он находится в реанимации. При этом никто из врачей не решался давать какие-либо прогнозы о его состоянии здоровья, так как ситуация была очень тяжелая.

Егор Холявин просит у своих фанатов финансовой помощи на лечение

Несколько дней назад Егор наконец пришел в себя и первым делом решил опубликовать на своей странице в социальной сети Instgram пост с просьбой. Оказывается, ему необходима крупная сумма денег на реабилитацию, поэтому он просит всех неравнодушных помочь, прикрепив номер своей банковской карты.

Вполне возможно, что пользователи действительно помогли бы Холявину справиться с недугом, однако они боятся, что он их в очередной раз обманывает их с целью наживы. Все дело в том, что за последние несколько лет парень неоднократно был замечен в мошеннических схемах, манипуляциях собственным здоровьем и здоровьем своих самых близких людей, а также в откровенном вранье.

Кроме того, некоторые заявляют, что раз уж у экс-звезды телестройки были деньги на то, чтобы сделать бессчетное количество пластических операций для изменения своей внешности, то и на реабилитацию тоже должны быть, а они не обязаны оплачивать пагубные последствия от частых хирургических вмешательств, о которых его предупреждали.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:02

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