Кадыров заявил, что не ощущает свою популярность и не думает о ней





По словам Кадырова, должности и звания не меняют человеческие качества. В процессе жизни что-то добавляется, что-то убавляется. Должность –это просто название, это никогда не волновало Рамзана Ахматовича.Стоит отметить, что руководитель Чечни входит в число самых цитируемых глав субъектов РФ. Он ведет активную жизнь в социальных сетях, имеет сотни фолловеров.