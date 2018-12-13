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Кадыров заявил, что не ощущает свою популярность и не думает о ней

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не ощущает себя популярной личностью и в целом старается не думать о таких вещах. Когда его полномочия перестанут действовать, то он станет обычным гражданином, как и все другие.

Кадыров заявил, что не ощущает свою популярность и не думает о ней

По словам Кадырова, должности и звания не меняют человеческие качества. В процессе жизни что-то добавляется, что-то убавляется. Должность –это просто название, это никогда не волновало Рамзана Ахматовича.

Стоит отметить, что руководитель Чечни входит в число самых цитируемых глав субъектов РФ. Он ведет активную жизнь в социальных сетях, имеет сотни фолловеров.



 
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Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:39

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