Кадыров заявил, что не ощущает свою популярность и не думает о ней
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не ощущает себя популярной личностью и в целом старается не думать о таких вещах. Когда его полномочия перестанут действовать, то он станет обычным гражданином, как и все другие.
По словам Кадырова, должности и звания не меняют человеческие качества. В процессе жизни что-то добавляется, что-то убавляется. Должность –это просто название, это никогда не волновало Рамзана Ахматовича.
Стоит отметить, что руководитель Чечни входит в число самых цитируемых глав субъектов РФ. Он ведет активную жизнь в социальных сетях, имеет сотни фолловеров.
По словам Кадырова, должности и звания не меняют человеческие качества. В процессе жизни что-то добавляется, что-то убавляется. Должность –это просто название, это никогда не волновало Рамзана Ахматовича.
Стоит отметить, что руководитель Чечни входит в число самых цитируемых глав субъектов РФ. Он ведет активную жизнь в социальных сетях, имеет сотни фолловеров.
Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:39