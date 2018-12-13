Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско рассказала о причинах их развода





Свадьба Краско и Шевель стала огромной неожиданностью для поклонников артиста и его «коллег по цеху». Разница между влюблёнными практически в 60 лет вызывала долгое время массу сплетен и пересудов. В чём-то скептики оказались правы – брак не выдержал длительной проверки временем, и через три года «молодая» пара развелась. Единственное в чём оказались не правы окружающие – это известность и материальные блага юной жены.Наталья Шевель рассказала, брак с пожилым актёром принёс ей только скандальную известность, но ни новых ролей, ни баснословных гонораров, ни даже собственного жилья она не получила, поэтому ярлык «меркантильной особы» немного неуместен. Шевель делится, всю совместную жизнь они с Краско жили в квартире родственников, ей приходилось терпеть и тесноту, и сложный характер мужа.Ещё одной из причин «подорвавшей» их семейную жизнь стало трепетное отношение Ивана Ивановича к третьей жене Наталье Вяль и их совместным детям, к которым он и вернулся после четвёртого развода. Наталья Шевель постоянно чувствовала рядом с мужем некую неуверенность, неопытность и вину. Она надеялась, со временем она сможет найти подход к супругу, он станет более мягким и уступчивым, но, видимо, планам не суждено было сбыться, и паре пришлось расстаться. Теперь Шевель свободна и может искать «надёжное плечо», которого, к сожалению, не нашла у Краско.