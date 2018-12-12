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Экс-участница «Дома-2» Розалия Райсон сбежала от своего жениха Андрея Шабарина

Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Юнна Волкова сообщила о том, что ее коллеги Андрей Шабарин и Розалия Райсон расстались, поэтому девушке пришлось просить у нее ночлега.

Однако сегодня Роза вышла на связь, рассказав, что действительно была у Юнны, но всего лишь одну ночь, съезжать от Андрея она не собиралась.

Экс-участница «Дома-2» Розалия Райсон сбежала от своего жениха Андрея Шабарина

Все началось с того, что Шабарин попросил у Райсон ее мобильный телефон, дабы посмотреть, с кем она общается. Девушка не стала отдавать, а потому разгорелась ссора.

Сейчас у возлюбленных все хорошо, они решили больше не нарушать личное пространство друг друга, чтобы таких конфликтов впредь не происходило.

Экс-участница «Дома-2» Розалия Райсон сбежала от своего жениха Андрея Шабарина

«Бывают ситуации, когда Андрей выпивает и позволяет себе грубое поведение… Но он старается, исправляется…», - откровенно сообщила Роза, отметив, что в целом они живут с Андреем душа в душу, и раньше она даже представить себе не могла, что возлюбленный окажется таким семейным человеком.

По словам экс-звезды телестройки, дома Шабарин ухаживает за ней, переживает за ее здоровье, заботится. Девушка приятно удивлена и надеется, что после свадьбы поведение жениха не изменится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:58

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