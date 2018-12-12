Зонд New Horizons совершил самую далекую коррекцию траектории на пути к новой цели
В NASA сообщили, что зонд New Horizons совершил самую дальную коррекцию траектории на пути к новой цели телу 2014 MU69 в поясе Койпера. К данному объекту аппарат подлетит 1 января следующего года и сфотографирует его.
Ученые рассказывают, что New Horizons является первым аппаратом, который пролетел на близком расстоянии к Плутону. Благодаря данным зонда астрономы узнали, что на планете существуют криовулканы, горные цепи, ледники, океан под его поверхностью, а также увидели спутники планеты Гидру, Кербер, Харон и Никту. Информация от аппарата на Землю поступала более 15 месяцев. Три года назад ученые приняли решение продолжить миссию до 2021 года и направить зонд к поясу Койпера. Объект находится на расстоянии 30-55 астрономических единиц от Солнца, и в нем содержатся тела, которые остались после формирования Солнечной системы.
В начале декабря аппарат на 105 секунд включил двигатель, что изменило его траекторию и увеличило скорость на 1 м/с. В это время аппарат находился на расстоянии 6,48 миллиардов километров от Земли, и таким образом корабль побил свой предыдущий рекорд по дальности изменения траектории. На данный момент New Horizons находится от цели на расстоянии 38,7 миллионов рублей. В будущем аппарат проведет еще три маневра, и он должен пройти в «окно» размером 120 на 320 километров и пролететь на расстоянии 3500 километров от 2014 MU69. После этого аппарат должен передать на Землю снимки объекта, которые будут доступны ученым осенью 2020 года.
На данный момент New Horizons движется к объекту 2014 MU69 или Ultima Thule и приблизится к нему уже в конце этого месяца. Данное тело относится к разряду транснептуновых, один оборот вокруг Солнца оно совершает за 295 лет. По предварительным данным, объект представляет собой ледяно-каменное тело с красным цветом поверхности. Изначально ученые считали, что его размеры составляют 20 40 километров, но позже было установлено, что 2014 MU69 является двойной или тройной системой в диаметре около 15-20 километров. В августе зонд получил первый снимок объекта, а также предоставил доказательства существования стены из водорода на границе Солнечной системы.
Ранее сообщалось, что зонд New Horizons нашел границы Солнечной системы.
Ученые рассказывают, что New Horizons является первым аппаратом, который пролетел на близком расстоянии к Плутону. Благодаря данным зонда астрономы узнали, что на планете существуют криовулканы, горные цепи, ледники, океан под его поверхностью, а также увидели спутники планеты Гидру, Кербер, Харон и Никту. Информация от аппарата на Землю поступала более 15 месяцев. Три года назад ученые приняли решение продолжить миссию до 2021 года и направить зонд к поясу Койпера. Объект находится на расстоянии 30-55 астрономических единиц от Солнца, и в нем содержатся тела, которые остались после формирования Солнечной системы.
В начале декабря аппарат на 105 секунд включил двигатель, что изменило его траекторию и увеличило скорость на 1 м/с. В это время аппарат находился на расстоянии 6,48 миллиардов километров от Земли, и таким образом корабль побил свой предыдущий рекорд по дальности изменения траектории. На данный момент New Horizons находится от цели на расстоянии 38,7 миллионов рублей. В будущем аппарат проведет еще три маневра, и он должен пройти в «окно» размером 120 на 320 километров и пролететь на расстоянии 3500 километров от 2014 MU69. После этого аппарат должен передать на Землю снимки объекта, которые будут доступны ученым осенью 2020 года.
На данный момент New Horizons движется к объекту 2014 MU69 или Ultima Thule и приблизится к нему уже в конце этого месяца. Данное тело относится к разряду транснептуновых, один оборот вокруг Солнца оно совершает за 295 лет. По предварительным данным, объект представляет собой ледяно-каменное тело с красным цветом поверхности. Изначально ученые считали, что его размеры составляют 20 40 километров, но позже было установлено, что 2014 MU69 является двойной или тройной системой в диаметре около 15-20 километров. В августе зонд получил первый снимок объекта, а также предоставил доказательства существования стены из водорода на границе Солнечной системы.
Ранее сообщалось, что зонд New Horizons нашел границы Солнечной системы.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:33