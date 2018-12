Зонд New Horizons совершил самую далекую коррекцию траектории на пути к новой цели

Ученые рассказывают, что New Horizons является первым аппаратом, который пролетел на близком расстоянии к Плутону. Благодаря данным зонда астрономы узнали, что на планете существуют криовулканы, горные цепи, ледники, океан под его поверхностью, а также увидели спутники планеты Гидру, Кербер, Харон и Никту. Информация от аппарата на Землю поступала более 15 месяцев. Три года назад ученые приняли решение продолжить миссию до 2021 года и направить зонд к поясу Койпера. Объект находится на расстоянии 30-55 астрономических единиц от Солнца, и в нем содержатся тела, которые остались после формирования Солнечной системы.В начале декабря аппарат на 105 секунд включил двигатель, что изменило его траекторию и увеличило скорость на 1 м/с. В это время аппарат находился на расстоянии 6,48 миллиардов километров от Земли, и таким образом корабль побил свой предыдущий рекорд по дальности изменения траектории. На данный момент New Horizons находится от цели на расстоянии 38,7 миллионов рублей. В будущем аппарат проведет еще три маневра, и он должен пройти в «окно» размером 120 на 320 километров и пролететь на расстоянии 3500 километров от 2014 MU69. После этого аппарат должен передать на Землю снимки объекта, которые будут доступны ученым осенью 2020 года.На данный момент New Horizons движется к объекту 2014 MU69 или Ultima Thule и приблизится к нему уже в конце этого месяца. Данное тело относится к разряду транснептуновых, один оборот вокруг Солнца оно совершает за 295 лет. По предварительным данным, объект представляет собой ледяно-каменное тело с красным цветом поверхности. Изначально ученые считали, что его размеры составляют 20 40 километров, но позже было установлено, что 2014 MU69 является двойной или тройной системой в диаметре около 15-20 километров. В августе зонд получил первый снимок объекта, а также предоставил доказательства существования стены из водорода на границе Солнечной системы.Ранее сообщалось , что зонд New Horizons нашел границы Солнечной системы.