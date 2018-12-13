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Учёные: Клубника способна помочь в профилактике рака молочной железы

Учёные итальянского университета Marche Polytechnic University (Политехнический университет Марке) в ходе проводимых исследований выявили, ягоды и экстракт клубники являются эффективным профилактическим средством в борьбе с онкологическими заболеваниями молочных желез. Для профилактики опасного заболевания достаточно съедать 10-15 ягод клубники в день.

Учёные: Клубника способна помочь в профилактике рака молочной железы

Исследования проводились на мышах, в рацион которых вводили ягоды и экстракт клубники. Уже через пять дней ежедневного употребления лабораторными грызунами клубники у самок, имевших раковые опухоли, было замечено их значительное уменьшение. Также уменьшилось распространение метастаз.

Итальянские учёные отмечают значительное уменьшение онкологических опухолей и в весе, и в размере. Это при том, что в исследованиях использовали наиболее агрессивные штаммы болезни.

Исследователи объясняют положительный результат большим содержанием в ягодах клубники феноловых компонентов растительного происхождения. Они помогают блокировать происходящие в организме процессы, связанные с распространением раковых клеток.

Учёные отметили существенное снижение активности некоторых генов, ответственных за распространение в организме метастаз.
Результаты, полученные в ходе исследования, помогут в дальнейшем изучении молекулярных механизмов раковых заболеваний и их профилактике.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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