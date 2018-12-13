Учёные: Клубника способна помочь в профилактике рака молочной железы





Исследования проводились на мышах, в рацион которых вводили ягоды и экстракт клубники. Уже через пять дней ежедневного употребления лабораторными грызунами клубники у самок, имевших раковые опухоли, было замечено их значительное уменьшение. Также уменьшилось распространение метастаз.Итальянские учёные отмечают значительное уменьшение онкологических опухолей и в весе, и в размере. Это при том, что в исследованиях использовали наиболее агрессивные штаммы болезни.Исследователи объясняют положительный результат большим содержанием в ягодах клубники феноловых компонентов растительного происхождения. Они помогают блокировать происходящие в организме процессы, связанные с распространением раковых клеток.Учёные отметили существенное снижение активности некоторых генов, ответственных за распространение в организме метастаз.Результаты, полученные в ходе исследования, помогут в дальнейшем изучении молекулярных механизмов раковых заболеваний и их профилактике.