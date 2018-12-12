Алиана Устиненко рассказала, что зарабатывает в «Доме-2» 200 тысяч в месяц

«За Робертом закреплена няня. Считаю, что «Дом-2» не создан для того, чтобы на нем находились дети!» - подчеркнула Алиана.





Считанные часы назад Алиана вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором проболталась о своей зарплате и объяснила, почему же она не спешит возвращаться к своему единственному наследнику, который на данный момент находится за Периметром.Не секрет, что Устиненко в свое время покинула «Дом-2», однако чуть позже вновь вернулась в Периметр и заявила, что хочет отыскать свою вторую половинку, с которой сможет создать для сына полноценную семью, ведь развелась с Гобозовым. Только вот маленького Роберта Алиана оставила за воротами, чем очень недовольны телезрители шоу.В своем сегодняшнем прямом эфире Алиана подчеркнула, что не намерена покидать реалити-шоу, несмотря ни на что, и тут дело даже не в том, что она хочет встретить того «единственного». Оказалось, что Устиненко удерживает на «Доме-2» проектная зарплата, размер которой составляет 200 тысяч рублей в месяц. По словам молодой мамочки, и это только начало.Также девушка объяснила, почему не хочет забирать на проект сына. Выяснилось, что Алиана убеждена в том, что ее наследнику куда лучше за Периметром, ведь там он ходит в садик, играется с другими детьми и проводит время с бабушкой и дедушкой, которые буквально обожают его.