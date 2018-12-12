В Денисовой пещере на Алтае нашли первый карандаш возрастом 45 тысяч лет





Учёные СО РАН обнаружили в 40-50-тысячелетнем слое Денисовой пещеры древний красный карандаш. Обработанный кусок гематита люди могли применять для рисования и нанесения яркого пигмента. Пещера, находящаяся на юге Алтая, принесла археологам множество таких находок, как украшения из зубов и костей и каменные орудия труда.Гематит является природным минералом с красным пигментом. После обработки его можно было удобно держать, как современный карандаш, поэтому такую находку учёные отнесли к артефактам возрастом от 40 до 50 тысяч лет назад.Подобного рода изделия для палеолита являются очень редкими, но не единичными. Так, в центральной части Алтая похожий карандаш нашли на другой стоянке денисовцев.Представители данного вида пересекались с неандертальцами и современными людьми и могли даже смешиваться с ними. К примеру, большой ажиотаж в науке вызвали останки девочки из Денисовой пещеры. Родителями подростка были женщина-неандерталец и денисовец. О новой находке рассказал директор института Михаил Шуньков.