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Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам и несет опасность для человека

Группа американских ученых из Северо-Западного университета во главе с Эрикой Хартман провела исследования и выяснила, что пыль опаснее, чем считалось ранее. Микроорганизмы становятся устойчивыми к антибиотикам.

Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам и несет опасность для человека

Для чистоты эксперимента ученые изучили образцы, взятые из спортивных залов, так как именно там человек тесно контактирует с поверхностью тренажеров. А для очистки спортивного инвентаря уборщики в основном используют антибактериальные салфетки. В результате исследования стало понятно, что большую часть пыли составляет триклозан. Это органическое соединение, которое является антибактериальным и противогрибковым агентом, содержащимся в мыле и других чистящих средствах. Его высокая концентрация провоцирует устойчивость вредоносных микроорганизмов к противомикробным средствам. Они трансформируются и приспосабливаются к сложным условиям, тем самым угрожая здоровью человека. Особую опасность они несут в небольших и закрытых комнатах.

Эксперты также подчеркнули, что считать пыль «мертвой» ошибка. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется тщательно мыть руки с мылом и совершать уборку с помощью влажных полотенец.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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