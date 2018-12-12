Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам и несет опасность для человека
Группа американских ученых из Северо-Западного университета во главе с Эрикой Хартман провела исследования и выяснила, что пыль опаснее, чем считалось ранее. Микроорганизмы становятся устойчивыми к антибиотикам.
Для чистоты эксперимента ученые изучили образцы, взятые из спортивных залов, так как именно там человек тесно контактирует с поверхностью тренажеров. А для очистки спортивного инвентаря уборщики в основном используют антибактериальные салфетки. В результате исследования стало понятно, что большую часть пыли составляет триклозан. Это органическое соединение, которое является антибактериальным и противогрибковым агентом, содержащимся в мыле и других чистящих средствах. Его высокая концентрация провоцирует устойчивость вредоносных микроорганизмов к противомикробным средствам. Они трансформируются и приспосабливаются к сложным условиям, тем самым угрожая здоровью человека. Особую опасность они несут в небольших и закрытых комнатах.
Эксперты также подчеркнули, что считать пыль «мертвой» ошибка. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется тщательно мыть руки с мылом и совершать уборку с помощью влажных полотенец.
Для чистоты эксперимента ученые изучили образцы, взятые из спортивных залов, так как именно там человек тесно контактирует с поверхностью тренажеров. А для очистки спортивного инвентаря уборщики в основном используют антибактериальные салфетки. В результате исследования стало понятно, что большую часть пыли составляет триклозан. Это органическое соединение, которое является антибактериальным и противогрибковым агентом, содержащимся в мыле и других чистящих средствах. Его высокая концентрация провоцирует устойчивость вредоносных микроорганизмов к противомикробным средствам. Они трансформируются и приспосабливаются к сложным условиям, тем самым угрожая здоровью человека. Особую опасность они несут в небольших и закрытых комнатах.
Эксперты также подчеркнули, что считать пыль «мертвой» ошибка. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется тщательно мыть руки с мылом и совершать уборку с помощью влажных полотенец.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00