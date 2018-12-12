Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом ювелирного бренда

Виктория Боня в своём Instagram поделилась со своими поклонниками радостной новостью - ей предложили сотрудничать с известным ювелирным брендом Roberto Bravo.О любви Бони к дорогим украшениям знают все, но то, что она однажды станет лицом одного из самых известных ювелирных домов, девушка конечно не могла и предположить.Она уже сообщила своим поклонникам о том, что такой опыт в её жизни впервые, но она надеется, что всё пройдёт хорошо. Впереди множество фотосессий и нескончаемое количество красивейших украшений. Вика надеется, что сможет приобрести себе что-нибудь в качестве подарка на Новый год.Накануне марка выставила интригующее видео, на котором Виктория Боня была снята со спины, лица видно не было.