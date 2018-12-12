АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом ювелирного бренда

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня не смогла скрыть своей радости, ведь сбылась её давняя мечта.

Виктория Боня в своём Instagram поделилась со своими поклонниками радостной новостью - ей предложили сотрудничать с известным ювелирным брендом Roberto Bravo.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом ювелирного бренда

О любви Бони к дорогим украшениям знают все, но то, что она однажды станет лицом одного из самых известных ювелирных домов, девушка конечно не могла и предположить.

Она уже сообщила своим поклонникам о том, что такой опыт в её жизни впервые, но она надеется, что всё пройдёт хорошо. Впереди множество фотосессий и нескончаемое количество красивейших украшений. Вика надеется, что сможет приобрести себе что-нибудь в качестве подарка на Новый год.

Накануне марка выставила интригующее видео, на котором Виктория Боня была снята со спины, лица видно не было.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в
Максим Фадеев заявил о работе над новым детским
Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми
Чешские аналитики рассказали о шансах украинской
Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта
Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2"
В интернете появилось фото передней части Toyota
Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры
Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо
Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram
Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Космическая станция InSight прислала первые селфи
Николай Бурляев в эфире программы «Судьба
Прохор Шаляпин в Instagram показал свежий снимок
Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс
Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире,
Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом
В Сети появилась смешная пародия на Ольгу Бузову
Рыба фугу начала мутировать из-за глобального
Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и
Ксения Бородина помогла купить квартиру
Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить
Lifan отзывает в России 1902 кроссовера LIfan
Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Ольгу Бузову
Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек
Новогодний подарок Алены Шишковой для дочери
Boeing Business Jets запускает новые самолёты,
Просмотреть все новости