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В Китае представили бумагу для многократных записей

В Китае учёные-материаловеды представили бумагу с возможностью многократных записей. Стереть рисунки или надписи можно при помощи низкой температуры.

В Китае представили бумагу для многократных записей

Учёные КНР изобрели многослойную бумагу, на которой можно писать и печатать больше 100 раз. Разработка всё ещё является актуальной из-за загрязнения окружающей среды и вырубки деревьев. Десятилетиями разные команды учёных пытались создать многоразовую бумагу, однако специалисты из Китая прибегли не к ультрафиолетовому свету, а к изменению температур.

Соавтор проекта Лужуо Чен рассказал, что материаловедам понадобились 3 разных слоя бумаги. Первый выкрашен синим цветом, исчезающим при нагревании. Второй чёрный слой при попадании света испускает тепло. Писать на такой бумаге нужно не обычными чернилами, а электротермической ручкой или печатать на аналогичном принтере.

В Китае представили бумагу для многократных записей

Под инфракрасным светом учёные нарисовали несколько изображений и слов. Бумагу оставили на полгода, и лишь к этому моменту надписи начали выцветать. Полностью очистить лист можно при температуре -10 градусов Цельсия. Бумага подходит для использования больше 100 раз.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:01

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