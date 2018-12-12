В Китае представили бумагу для многократных записей





Учёные КНР изобрели многослойную бумагу, на которой можно писать и печатать больше 100 раз. Разработка всё ещё является актуальной из-за загрязнения окружающей среды и вырубки деревьев. Десятилетиями разные команды учёных пытались создать многоразовую бумагу, однако специалисты из Китая прибегли не к ультрафиолетовому свету, а к изменению температур.Соавтор проекта Лужуо Чен рассказал, что материаловедам понадобились 3 разных слоя бумаги. Первый выкрашен синим цветом, исчезающим при нагревании. Второй чёрный слой при попадании света испускает тепло. Писать на такой бумаге нужно не обычными чернилами, а электротермической ручкой или печатать на аналогичном принтере.Под инфракрасным светом учёные нарисовали несколько изображений и слов. Бумагу оставили на полгода, и лишь к этому моменту надписи начали выцветать. Полностью очистить лист можно при температуре -10 градусов Цельсия. Бумага подходит для использования больше 100 раз.