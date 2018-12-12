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Тата Блюменкранц повезёт дочь к новому возлюбленному в Монако

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц-Абрамсон на днях рассказала, что у неё появился новый возлюбленный.

Девушка в Монако познакомилась с местным французом. Тата рассказывает, что отношения зашли на столько, что она готова уже познакомить своего мужчину с дочерью.

Тата Блюменкранц повезёт дочь к новому возлюбленному в Монако

Совсем недавно Валера и Taтa оформили официальный развод. Напомним, в браке у них родилась девочка Бетти, которой ровно годик. Ребенка зачастую оставляют с бабушкой, ведь Taтa работает и ищет ей нового папу.

И вот звезда телестройки на днях сообщила, что встретила достойного человека и и уже готова познакомить дочурку с ним.

Тата Блюменкранц не боится лететь с Бетти за границу к мужчине, которого знает всего полмесяца. Правда, после этого все трое возвратятся в Москву, чтобы встретить новогодние праздники в российской столице.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06

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