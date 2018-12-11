Андрей Державин поздравил Андрея Макаревича с его 65-летием
Андрей Державин, являющийся лидером группы «Сталкер», 11 ноября поздравил Андрея Макаревича с его 65-летием. Он отметил, что песни лидера группы «Машина времени» объединили между собой 4 поколения слушателей.
По словам Державина, вклад Макаревича в отечественную музыкальную культуру является неоценимым. Отвечая на вопросы корреспондента «Народные Новости», композитор отметил, что феноменальный успех группы «Машина времени» заключается в отличных песнях, которые сочетают в себе превосходные стихи, а также блестящую музыку. По словам Державина, он попал в коллектив рок-группы в 2000 году. В 2017 году он ушёл их коллектива, возродив группу «Сталкер». По словам музыканта, время, проведённое в «Машине времени» для него было замечательным. Он отметил, что группу и музыкантов можно смело назвать великими.
В Москве 13 декабря в стенах Центрального дома художника запланирован юбилейный концерт Макаревича, под названием «My65 - Yo5». Его проведут с участием друзей, а также специальных гостей. Программа будет одноразовой, потому что данный состав музыкантов соберётся только на юбилей. На концерте прозвучат песни «Машины времени», а также сольные композиции. Уже практически все билеты проданы.
По словам Державина, вклад Макаревича в отечественную музыкальную культуру является неоценимым. Отвечая на вопросы корреспондента «Народные Новости», композитор отметил, что феноменальный успех группы «Машина времени» заключается в отличных песнях, которые сочетают в себе превосходные стихи, а также блестящую музыку. По словам Державина, он попал в коллектив рок-группы в 2000 году. В 2017 году он ушёл их коллектива, возродив группу «Сталкер». По словам музыканта, время, проведённое в «Машине времени» для него было замечательным. Он отметил, что группу и музыкантов можно смело назвать великими.
В Москве 13 декабря в стенах Центрального дома художника запланирован юбилейный концерт Макаревича, под названием «My65 - Yo5». Его проведут с участием друзей, а также специальных гостей. Программа будет одноразовой, потому что данный состав музыкантов соберётся только на юбилей. На концерте прозвучат песни «Машины времени», а также сольные композиции. Уже практически все билеты проданы.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:03