Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster возможно появится в России





Nissan Kicks изначально рассчитан для индийского авторынка, на котором его релиз состоится в январе 2019 года. Предполагается, что данная модель может стать преемницей Nissan Terrano на российском рынке.Новый кроссовер от японского производителя разработан на базе от Renault Duster, в результате чего модель стала больше габаритами сохраняя при этом свой оригинальный дизайн. Агрегат оснащен атмосферным 1,5-литровым турбомотором мощностью 110 л.с., вариантами из пяти и шестиступенчатых механических трансмиссий, а также системой переднего привода.Салон кроссовера оборудован мультимедийной установкой с трёхмерным дисплеем и модифицированной консолью. Также отмечено наличие климат-контроля и система панорамного обзора.