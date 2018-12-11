Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster возможно появится в России
Обновлённый кроссовер от японской компании разработан на платформе Renault Duster. Журналисты утверждают, что Nissan Kicks возможно появится на автомобильном рынке России.
Nissan Kicks изначально рассчитан для индийского авторынка, на котором его релиз состоится в январе 2019 года. Предполагается, что данная модель может стать преемницей Nissan Terrano на российском рынке.
Новый кроссовер от японского производителя разработан на базе от Renault Duster, в результате чего модель стала больше габаритами сохраняя при этом свой оригинальный дизайн. Агрегат оснащен атмосферным 1,5-литровым турбомотором мощностью 110 л.с., вариантами из пяти и шестиступенчатых механических трансмиссий, а также системой переднего привода.
Салон кроссовера оборудован мультимедийной установкой с трёхмерным дисплеем и модифицированной консолью. Также отмечено наличие климат-контроля и система панорамного обзора.
Nissan Kicks изначально рассчитан для индийского авторынка, на котором его релиз состоится в январе 2019 года. Предполагается, что данная модель может стать преемницей Nissan Terrano на российском рынке.
Новый кроссовер от японского производителя разработан на базе от Renault Duster, в результате чего модель стала больше габаритами сохраняя при этом свой оригинальный дизайн. Агрегат оснащен атмосферным 1,5-литровым турбомотором мощностью 110 л.с., вариантами из пяти и шестиступенчатых механических трансмиссий, а также системой переднего привода.
Салон кроссовера оборудован мультимедийной установкой с трёхмерным дисплеем и модифицированной консолью. Также отмечено наличие климат-контроля и система панорамного обзора.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:00