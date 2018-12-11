В российском Заполярье обнаружили "призрачный город"





Молодой человек сфотографировал странный мираж, напоминающий советские многоэтажки в тумане, рядом с Ямбургским нефтегазоконденсатным месторождением на Тазовском полуострове в субарктической зоне России.Интересно, что в этой зоне в радиусе 300 км нет ни одного города! Пользователь задается вопросом: откуда взялись здесь эти загадочные здания?Вероятно, что "призрачный город" - это фата-моргана (редкое и сложное оптическое явление в атмосфере, которое состоит из нескольких слоев миражей). Мираж был создан из множества отражений. При этом "зеркалами" оказались капли воды в воздухе и мельчайшие кристаллы льда.Ранее такие иллюзии многие лица считали сверхъестественными явлениями или знаками свыше. Однако и сейчас находятся люди, воспринимающие подобные явления как что-то загадочное и мистическое.