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В российском Заполярье обнаружили "призрачный город"

Один из юзеров обнаружил в российском Заполярье "призрачный город". Интересный кадр был опубликован на популярном сайте "Пикабу", заинтриговав пользователей Сети.
В российском Заполярье обнаружили "призрачный город"

Молодой человек сфотографировал странный мираж, напоминающий советские многоэтажки в тумане, рядом с Ямбургским нефтегазоконденсатным месторождением на Тазовском полуострове в субарктической зоне России.

Интересно, что в этой зоне в радиусе 300 км нет ни одного города! Пользователь задается вопросом: откуда взялись здесь эти загадочные здания?

Вероятно, что "призрачный город" - это фата-моргана (редкое и сложное оптическое явление в атмосфере, которое состоит из нескольких слоев миражей). Мираж был создан из множества отражений. При этом "зеркалами" оказались капли воды в воздухе и мельчайшие кристаллы льда.
В российском Заполярье обнаружили "призрачный город"

Ранее такие иллюзии многие лица считали сверхъестественными явлениями или знаками свыше. Однако и сейчас находятся люди, воспринимающие подобные явления как что-то загадочное и мистическое.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:00

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