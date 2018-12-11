Суперкар Lamborghini Huracan Папы Римского разыграют в лотерею
На интернет-платформе Omaze в скором времени проведут своеобразную лотерею. Речь идёт о реализации суперкара марки Lamborghini Huracan, принадлежащего Папе Римскому. Он получил машину в подарок от итальянской компании.
Понтифику преподнесли ключи от модели LP 580. Машину разыгрывают на Omaze, стоимость участия в лотерее стартует от 10 долларов. Данная сумма равна 100 оставленным заявкам. Максимальный взнос допускается на уровне 5 тыс. долларов. В этом случае претендент на суперкар получает 50 тыс. заявок. Чем больше денег вложит каждый участник, тем выше у него шансы стать обладателем уникального автомобиля. Розыгрыш состоится спустя 52 дня. Бело-золотой эксклюзивный суперкар Lamborghini украшен кристаллами Swarovski. Под капотом машины расположен бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 573 л. с., до контрольных 100 км/ч машина разгоняется
за 3,4 с.
Деньги, вырученные от продажи суперкара, израсходуют на благотворительные цели. На интернет-сайте Omaze размещён список программ помощи нуждающимся по всему миру. Автомобиль был подарен, а позднее продан за 810,385 тыс. евро.
Понтифику преподнесли ключи от модели LP 580. Машину разыгрывают на Omaze, стоимость участия в лотерее стартует от 10 долларов. Данная сумма равна 100 оставленным заявкам. Максимальный взнос допускается на уровне 5 тыс. долларов. В этом случае претендент на суперкар получает 50 тыс. заявок. Чем больше денег вложит каждый участник, тем выше у него шансы стать обладателем уникального автомобиля. Розыгрыш состоится спустя 52 дня. Бело-золотой эксклюзивный суперкар Lamborghini украшен кристаллами Swarovski. Под капотом машины расположен бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 573 л. с., до контрольных 100 км/ч машина разгоняется
за 3,4 с.
Деньги, вырученные от продажи суперкара, израсходуют на благотворительные цели. На интернет-сайте Omaze размещён список программ помощи нуждающимся по всему миру. Автомобиль был подарен, а позднее продан за 810,385 тыс. евро.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 07:30