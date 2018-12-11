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В Иране начнут использовать дроны для «засева облаков»

В Иране приступят к постройке дронов, обладающих технической возможностью «засевать облака». Предполагается запуск программы по обработке туч специальными реагентами. Вслед за этим будет спровоцировано выпадение осадков в виде дождей.
В Иране начнут использовать дроны для «засева облаков»

В реализации проекта примут участие ВКС Корпуса стражей исламской революции. Процедура технически называется - «засев облаков». В воздухе, на большой высоте, находится большое количество влаги, с учётом засушливых районов это крайне важно для Ирана. Технологию предполагали использовать в 2017 году, проект не был реализован из-за недостатка финансирования и нехватки дорогостоящего оборудования. В настоящее время подписан договор между военно-космическими силами страны и Минэнергетики Ирана.

Использование дронов (БПЛА) поможет решить проблему, заменив использование обычных самолетов. Зонами для засева станут провинции Западный Азербайджан, Южный Хорасан и Восточный Азербайджан.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 04:00

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