В Иране начнут использовать дроны для «засева облаков»





В реализации проекта примут участие ВКС Корпуса стражей исламской революции. Процедура технически называется - «засев облаков». В воздухе, на большой высоте, находится большое количество влаги, с учётом засушливых районов это крайне важно для Ирана. Технологию предполагали использовать в 2017 году, проект не был реализован из-за недостатка финансирования и нехватки дорогостоящего оборудования. В настоящее время подписан договор между военно-космическими силами страны и Минэнергетики Ирана.Использование дронов (БПЛА) поможет решить проблему, заменив использование обычных самолетов. Зонами для засева станут провинции Западный Азербайджан, Южный Хорасан и Восточный Азербайджан.