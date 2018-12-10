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Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции коллег из России

Известный российский актер Павел Табаков и сын легендарного актера театра и кино Олега Табакова в одном из своих интервью рассказал о своем двойственном отношении к эмиграции своих коллег. Ведь многие из них все равно возвращаются в Россию.

Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции коллег из России

Сын Олега Табакова отметил, что его устраивает родной язык и ему нравится на нем общаться, а также поделился своей фантазией о жизни за границей. По его словам, в Лондоне можно жить, если не придется там работать. В этом случае данный город его вполне устроит.

Павел Табаков заметил, что практически все его коллеги рано или поздно возвращаются в родные края. И это происходит не просто так, не о того, что там они получили ту жизнь, о которой мечтали. Единственная, кто еще не вернулся, это актриса Ольга Куриленко, поскольку у нее плотный график съемок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:16

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