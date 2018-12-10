Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции коллег из России

Сын Олега Табакова отметил, что его устраивает родной язык и ему нравится на нем общаться, а также поделился своей фантазией о жизни за границей. По его словам, в Лондоне можно жить, если не придется там работать. В этом случае данный город его вполне устроит.Павел Табаков заметил, что практически все его коллеги рано или поздно возвращаются в родные края. И это происходит не просто так, не о того, что там они получили ту жизнь, о которой мечтали. Единственная, кто еще не вернулся, это актриса Ольга Куриленко, поскольку у нее плотный график съемок.