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Ученые обнаружили связь между инсультом и слабоумием

Ученные поделились своим новым открытием с журналистами. Они рассказали, какая связь между количеством инсультов и развитием слабоумия.
Ученые обнаружили связь между инсультом и слабоумием

Зарубежные ученые обнаружили и перечислили одинаковые факторы вероятности появления таких заболеваний, как инсульт и деменция: мерцательная аритмия, нестабильный показатель артериального давления, диабет, избыточный вес и нарушение жирового обмена. На появление этих заболеваний также очень влияет и курение.

Исследования показали, что пациенты, имеющие нарушение кровоснабжение головного мозга больше подвергаются повторному инсульту. Ученые подчеркнули, что для таких больных необходимыми профилактическими мерами являются изменения образа жизни.

Пресс-секретарь немецкого общества инсульта отметил, что при правильном питании, включая в еду фрукты, овощи, рыбу и бобовые, а также с ежедневной получасовой системой упражнений, резко падает вероятность повторного приступа. Также ученый подчеркнул, что одни из последних исследований показали- одна из возможных причин инсульта фибрилляция предсердий является одним из важнейших факторов развития слабоумия.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:32

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