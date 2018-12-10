Ученые обнаружили связь между инсультом и слабоумием





Зарубежные ученые обнаружили и перечислили одинаковые факторы вероятности появления таких заболеваний, как инсульт и деменция: мерцательная аритмия, нестабильный показатель артериального давления, диабет, избыточный вес и нарушение жирового обмена. На появление этих заболеваний также очень влияет и курение.Исследования показали, что пациенты, имеющие нарушение кровоснабжение головного мозга больше подвергаются повторному инсульту. Ученые подчеркнули, что для таких больных необходимыми профилактическими мерами являются изменения образа жизни.Пресс-секретарь немецкого общества инсульта отметил, что при правильном питании, включая в еду фрукты, овощи, рыбу и бобовые, а также с ежедневной получасовой системой упражнений, резко падает вероятность повторного приступа. Также ученый подчеркнул, что одни из последних исследований показали- одна из возможных причин инсульта фибрилляция предсердий является одним из важнейших факторов развития слабоумия.