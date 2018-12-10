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Аналитики ПФР рассказали, где в России получают самую высокую пенсию

ПФР назвал регионы, где получают самые высокие и низкие пенсии. На размер пособия по старости, по словам экономистов, влияет множество факторов: средняя заработная плата, трудовой стаж, возраст выхода на пенсию, количество опекаемых иждивенцев и наличие или отсутствие повышающих коэффициентов.

Аналитики ПФР рассказали, где в России получают самую высокую пенсию


Так, на первом месте по размеру пенсии оказался Чукотский автономный округ, там пожилые люди получают 25 173 рубля. Следом идет Ненецкий автономный округ, в этом регионе пенсионеры довольствуются 22 050 рублей. Третью строчку заняла Магаданская область, где получают 21 508 рублей. Немного не дотянули до лидирующих позиций Камчатский Край (21 342 рубля) и Ямало-Ненецкий АО (21 008 рублей).

А вот самый низкий уровень пенсий зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии. Тамошние пенсионеры получают всего 11 413, 11 653 и 12 137 рублей соответственно. Кроме того, в регионах с самой большой пенсией у пожилых людей возникают проблемы с трудоустройством. Так, согласно рейтингу самых благоприятных регионов для трудоустройства пожилых особ Чукотский автономный округ находится лишь на 76 месте, а первые два месте достались Москве и Санкт-Петербургу.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52

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