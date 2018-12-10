Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры похожие на Землю планеты
Новейшая система телескопов SPECULOOS помогла ученым открыть похожие на Землю планеты в созвездии Гидры. Сейчас телескопы активно тестируются в рамках пробного периода, но они уже способны делать громкие открытия.
Ученые отмечают, что обнаруженные ими планеты имеют множество особенностей, которые позволяют сравнить данные объекты с Землей. Так, планеты обладают схожей атмосферой, видом ландшафта и мощностью магнитного поля. Кроме того, планеты в созвездии Гидры находятся в «обитаемой зоне», поэтому гипотетически можно предположить, что на поверхности некоторых объектов может существовать жизнь.
По словам астрофизика Мишеля Гийона, система телескопов SPECULOOS входит в разряд новейших технологий, которые в будущем помогут открыть потенциально обитаемые звездные системы или планеты, похожие на Землю. Мощность таких телескопов позволяет с мельчайшими подробностями изучать другие миры. Примерно 15% объектов, найденных системой SPECULOOS, по мнению ученых, потенциально пригодны для зарождения жизни.
Ученые отмечают, что обнаруженные ими планеты имеют множество особенностей, которые позволяют сравнить данные объекты с Землей. Так, планеты обладают схожей атмосферой, видом ландшафта и мощностью магнитного поля. Кроме того, планеты в созвездии Гидры находятся в «обитаемой зоне», поэтому гипотетически можно предположить, что на поверхности некоторых объектов может существовать жизнь.
По словам астрофизика Мишеля Гийона, система телескопов SPECULOOS входит в разряд новейших технологий, которые в будущем помогут открыть потенциально обитаемые звездные системы или планеты, похожие на Землю. Мощность таких телескопов позволяет с мельчайшими подробностями изучать другие миры. Примерно 15% объектов, найденных системой SPECULOOS, по мнению ученых, потенциально пригодны для зарождения жизни.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15