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Ольга Бузова заставляет персонал называть себя «богиней»

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова продолжает окружать себя прихвостнями, которые живут за ее же счет.

Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором призналась, что она появится на телеканале «Россия 1» в новогоднем «Голубом огоньке» и даже продемонстрировала поклонникам, в каком именно наряде они увидят ее.

Ольга Бузова заставляет персонал называть себя «богиней»

Из некоторых Stories Бузовой можно сделать вывод, что артистка либо же поднимется в воздух во время новогоднего «Голубого огонька», как это было на ее недавнем концерте в «Crocus City Hall», либо же спустится на сцену, словно белый ангел с небес. Как бы там ни было, но всех подробностей Ольга не стала рассказывать.

Бесспорно, наряд белоснежного цвета и золотой нимб на голове ведущей «Дома-2» смотрятся поразительно, но на одном из видеороликов телезнаменитость показала, как буквально вынуждает персонал, а если быть точнее своего PR-агента Антона Богославского называть себя «богиней» и не только.

Ольга Бузова заставляет персонал называть себя «богиней»

Антону пришлось говорить все, что Бузова захотела, вполне вероятно, боясь потерять довольно прибыльное место. Нужно сказать, что это весьма печальное зрелище уже принялись обсуждать в социальных сетях. По мнению некоторых фолловеров, Ольге приходится буквально принуждать своих сотрудников говорить ей комплименты только из-за того, что просто так она их не получает.

«Бузова, что комплиментов никто не делает просто так?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:41

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