Ольга Бузова заставляет персонал называть себя «богиней»

«Бузова, что комплиментов никто не делает просто так?» - пишут в Сети.





Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором призналась, что она появится на телеканале «Россия 1» в новогоднем «Голубом огоньке» и даже продемонстрировала поклонникам, в каком именно наряде они увидят ее.Из некоторых Stories Бузовой можно сделать вывод, что артистка либо же поднимется в воздух во время новогоднего «Голубого огонька», как это было на ее недавнем концерте в «Crocus City Hall», либо же спустится на сцену, словно белый ангел с небес. Как бы там ни было, но всех подробностей Ольга не стала рассказывать.Бесспорно, наряд белоснежного цвета и золотой нимб на голове ведущей «Дома-2» смотрятся поразительно, но на одном из видеороликов телезнаменитость показала, как буквально вынуждает персонал, а если быть точнее своего PR-агента Антона Богославского называть себя «богиней» и не только.Антону пришлось говорить все, что Бузова захотела, вполне вероятно, боясь потерять довольно прибыльное место. Нужно сказать, что это весьма печальное зрелище уже принялись обсуждать в социальных сетях. По мнению некоторых фолловеров, Ольге приходится буквально принуждать своих сотрудников говорить ей комплименты только из-за того, что просто так она их не получает.