Ученые создали лекарство от слепоты, спровоцированной дегенеративным заболеванием





При редком дегенеративном заболевании, а именно спиноцеребеллярной атаксии седьмого типа, нервы в разных частях головного мозга, включая глаза, теряют свои функции. Болезнь возникает при ошибочном повторении короткого участка ДНК, кодирующего ген атаксина-7. На данный момент медикаментозное лечение не помогает решить проблему, которая проявляется в любом возрасте. Чтобы решить проблему ученые создали антисенсорный олигонуклеотид, который обеспечивает последовательность, соответствующую целевой РНК.Положительное влияние изобретения на проблему было доказано в результате эксперимента на лабораторных мышах. В итоге грызуны начали видеть, а нейроны глазного яблока реагировали на световую стимуляцию.