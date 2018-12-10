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Ученые создали лекарство от слепоты, спровоцированной дегенеративным заболеванием

Ученые изобрели лекарство от слепоты, вызванной дегенеративным заболеванием. Положительное влияние найденного решения было доказано в результате эксперимента на лабораторных мышах.
Ученые создали лекарство от слепоты, спровоцированной дегенеративным заболеванием

При редком дегенеративном заболевании, а именно спиноцеребеллярной атаксии седьмого типа, нервы в разных частях головного мозга, включая глаза, теряют свои функции. Болезнь возникает при ошибочном повторении короткого участка ДНК, кодирующего ген атаксина-7. На данный момент медикаментозное лечение не помогает решить проблему, которая проявляется в любом возрасте. Чтобы решить проблему ученые создали антисенсорный олигонуклеотид, который обеспечивает последовательность, соответствующую целевой РНК.

Положительное влияние изобретения на проблему было доказано в результате эксперимента на лабораторных мышах. В итоге грызуны начали видеть, а нейроны глазного яблока реагировали на световую стимуляцию.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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