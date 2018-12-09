Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность

«Явно беременные уже)», «Лена, ты беременна, что ли?», «Мне тоже показалось, что он не зря ее так держит)», «Поздравляю! Дети — это цветы жизни) с ними веселее)», «Из Миши получится хороший отец, это видно», - высказались фолловеры.





В частности, несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал совместную с Леной фотографию, на которой держал ее за животик.Опытные пользователи знают, какие позы и жесты делают на снимках медийные личности, дабы раскрыть свое интересное положение, а потому сразу в комментариях начали писать о беременности, а некоторые даже решили уже поздравить супругов со скорым пополнением семьи.Стоит отметить, что изначально мало кто поверил в то, что экс-участница телепроекта «Дом-2» действительно вышла замуж, поскольку она до последнего уверяла всех в том, что испытывает сильные чувства к Саймону Марданшину. Однако позже она опубликовала в сеть свидетельство о заключении брака и фотографии со свадьбы, после чего фанатам пришлось принять этот факт.К слову, супругом Хроминой стал Михаил Александров, с которым она строила отношения до прихода на реалити-шоу.На данный момент возлюбленные находятся в Доминикане, где отмечают свой медовый месяц.