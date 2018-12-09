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Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность

Бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Елену Хромину уже не в первый раз подозревают в беременности, однако сейчас у поклонников для этого есть все основания, поскольку на это стал намекать сам муж девушки.

В частности, несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал совместную с Леной фотографию, на которой держал ее за животик.

Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность

Опытные пользователи знают, какие позы и жесты делают на снимках медийные личности, дабы раскрыть свое интересное положение, а потому сразу в комментариях начали писать о беременности, а некоторые даже решили уже поздравить супругов со скорым пополнением семьи.

«Явно беременные уже)», «Лена, ты беременна, что ли?», «Мне тоже показалось, что он не зря ее так держит)», «Поздравляю! Дети — это цветы жизни) с ними веселее)», «Из Миши получится хороший отец, это видно», - высказались фолловеры.

Стоит отметить, что изначально мало кто поверил в то, что экс-участница телепроекта «Дом-2» действительно вышла замуж, поскольку она до последнего уверяла всех в том, что испытывает сильные чувства к Саймону Марданшину. Однако позже она опубликовала в сеть свидетельство о заключении брака и фотографии со свадьбы, после чего фанатам пришлось принять этот факт.

Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность

К слову, супругом Хроминой стал Михаил Александров, с которым она строила отношения до прихода на реалити-шоу.

На данный момент возлюбленные находятся в Доминикане, где отмечают свой медовый месяц.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:38

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