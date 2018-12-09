Константин Меладзе растерял все мысли, уловив аромат духов одной из участниц на шоу «Голос»





Выступая на сцене перед зрителями молодая участница София Легран начала импровизировать и спустилась к жюри. Конкурсантка подошла к продюсеру и обняла его, после чего Константин Меладзе настолько растерялся, что просто не мог собрать в кучу свои мысли. Затем он признался, что из-за случившегося даже не запомнил само выступление участницы. В памяти запечатлелся лишь её приятный запах.В результате, когда пришло время оценивать выступление, Констанин Меладзе не выбрал Софию Легран. Девушка осталась в шоу только по воле Ани Лорак, которая положительно оценила выступление конкурсантки и отметила её вокальные данные.