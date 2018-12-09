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Константин Меладзе растерял все мысли, уловив аромат духов одной из участниц на шоу «Голос»

Во время проведения шоу «Голос» со знаменитым продюсером случился небольшой конфуз. Константин Меладзе был сбит с толку, когда уловил приятный аромат одной из участниц.
Константин Меладзе растерял все мысли, уловив аромат духов одной из участниц на шоу «Голос»

Выступая на сцене перед зрителями молодая участница София Легран начала импровизировать и спустилась к жюри. Конкурсантка подошла к продюсеру и обняла его, после чего Константин Меладзе настолько растерялся, что просто не мог собрать в кучу свои мысли. Затем он признался, что из-за случившегося даже не запомнил само выступление участницы. В памяти запечатлелся лишь её приятный запах.
Константин Меладзе растерял все мысли, уловив аромат духов одной из участниц на шоу «Голос»

В результате, когда пришло время оценивать выступление, Констанин Меладзе не выбрал Софию Легран. Девушка осталась в шоу только по воле Ани Лорак, которая положительно оценила выступление конкурсантки и отметила её вокальные данные.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:47

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