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Скончался актер Тарас Мельничук из «Возвращения Мухтара»

В Министерстве культуры Украины на странице в социальной сети сообщили, что в субботу, 8 декабря на 28 году умер актер академического ТЮЗа в Киеве Тарас Мельничук. Широкой публике Мельничук известен благодаря роли в сериале «Возвращение Мухтара».

Скончался актер Тарас Мельничук из «Возвращения Мухтара»


В Минкульте сообщили, что долгое время актер боролся с раком крови. В ведомстве принесли слова соболезнования всем родственникам и друзьям Тараса Мельничука.

Актер получил образование в Киевском театральном университете им. Карпенко-Карого. После получения диплома Мельничук активно снимался в телесериалах и играл в театре. На его счету работа в театральных спектаклях, а также сериалах «Первая мировая», «Пес», «Все вернется».

Диагноз «лейкемия» ему поставили в 2015 году. Он лечился в клиниках Белоруссии и Израиля. Коллеги организовали сбор денег на его лечение.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:13

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