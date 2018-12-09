Скончался актер Тарас Мельничук из «Возвращения Мухтара»
В Министерстве культуры Украины на странице в социальной сети сообщили, что в субботу, 8 декабря на 28 году умер актер академического ТЮЗа в Киеве Тарас Мельничук. Широкой публике Мельничук известен благодаря роли в сериале «Возвращение Мухтара».
В Минкульте сообщили, что долгое время актер боролся с раком крови. В ведомстве принесли слова соболезнования всем родственникам и друзьям Тараса Мельничука.
Актер получил образование в Киевском театральном университете им. Карпенко-Карого. После получения диплома Мельничук активно снимался в телесериалах и играл в театре. На его счету работа в театральных спектаклях, а также сериалах «Первая мировая», «Пес», «Все вернется».
Диагноз «лейкемия» ему поставили в 2015 году. Он лечился в клиниках Белоруссии и Израиля. Коллеги организовали сбор денег на его лечение.
В Минкульте сообщили, что долгое время актер боролся с раком крови. В ведомстве принесли слова соболезнования всем родственникам и друзьям Тараса Мельничука.
Актер получил образование в Киевском театральном университете им. Карпенко-Карого. После получения диплома Мельничук активно снимался в телесериалах и играл в театре. На его счету работа в театральных спектаклях, а также сериалах «Первая мировая», «Пес», «Все вернется».
Диагноз «лейкемия» ему поставили в 2015 году. Он лечился в клиниках Белоруссии и Израиля. Коллеги организовали сбор денег на его лечение.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:13