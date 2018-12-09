Выявлены главные коррупционеры России 2018 года





Согласно информации сотрудника Следственного комитета Светланы Петренко, в этом году возбуждены уголовные дела против около 800 сотрудников МВД, примерно 500 из них находятся под следствием в настоящий момент. Представители налоговой службы меньше всех были замечены в коррупции. Всего на 18 налоговиков заведены дела о получении взятки в 2018 году.