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Выявлены главные коррупционеры России 2018 года

В завершении года подведена статистика уголовных дел, возбуждённых по статье коррупция. Больше всего дел в 2018 году заведено против работников внутренних органов.
Выявлены главные коррупционеры России 2018 года

Согласно информации сотрудника Следственного комитета Светланы Петренко, в этом году возбуждены уголовные дела против около 800 сотрудников МВД, примерно 500 из них находятся под следствием в настоящий момент. Представители налоговой службы меньше всех были замечены в коррупции. Всего на 18 налоговиков заведены дела о получении взятки в 2018 году.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 09:19

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