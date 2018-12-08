Представлен рейтинг сексуальных развлечений будущего
Представлен рейтинг сексуальных развлечений и гаджетов будущего. Технологии позволят заменить настоящих партнёров роботами или устраивать интимные свидания на расстоянии.
Эксперты составили рейтинг альтернативных сексуальных развлечений с использованием виртуальной реальности. Уже на сегодняшний день разрабатываются технологии, которые позволят человеку ощутить оргазм посредством стимуляции мозга, не прибегая к физическому контакту. Также большие надежды подаёт виртуальный секс, начавшийся с обмена сообщениями интимного характера (секстинга).
В будущем любовники смогут на расстоянии заключить брак, так ни разу и не встретившись в реальности. Сторонники таких отношений полагают, что аналогичным образом может произойти и процесс зачатия детей, хотя другие не считают потомство необходимым для продвинутого общества.
Получит развитие и виртуальная проституция, исключающая риски, к примеру, передачи инфекции, зато обеспечивающая полную анонимность. В эту же сферу можно отнести петтинг и возможность получать ласки посредством гаджетов на расстоянии.
Особые костюмы будут эмитировать настоящие прикосновения. Наконец, первое место рейтинга досталось роботам, которые удовлетворят любое желание пользователя, составив компанию одиноким людям.
Эксперты составили рейтинг альтернативных сексуальных развлечений с использованием виртуальной реальности. Уже на сегодняшний день разрабатываются технологии, которые позволят человеку ощутить оргазм посредством стимуляции мозга, не прибегая к физическому контакту. Также большие надежды подаёт виртуальный секс, начавшийся с обмена сообщениями интимного характера (секстинга).
В будущем любовники смогут на расстоянии заключить брак, так ни разу и не встретившись в реальности. Сторонники таких отношений полагают, что аналогичным образом может произойти и процесс зачатия детей, хотя другие не считают потомство необходимым для продвинутого общества.
Получит развитие и виртуальная проституция, исключающая риски, к примеру, передачи инфекции, зато обеспечивающая полную анонимность. В эту же сферу можно отнести петтинг и возможность получать ласки посредством гаджетов на расстоянии.
Особые костюмы будут эмитировать настоящие прикосновения. Наконец, первое место рейтинга досталось роботам, которые удовлетворят любое желание пользователя, составив компанию одиноким людям.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:46