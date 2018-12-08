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Представлен рейтинг сексуальных развлечений будущего

Представлен рейтинг сексуальных развлечений и гаджетов будущего. Технологии позволят заменить настоящих партнёров роботами или устраивать интимные свидания на расстоянии.

Представлен рейтинг сексуальных развлечений будущего

Эксперты составили рейтинг альтернативных сексуальных развлечений с использованием виртуальной реальности. Уже на сегодняшний день разрабатываются технологии, которые позволят человеку ощутить оргазм посредством стимуляции мозга, не прибегая к физическому контакту. Также большие надежды подаёт виртуальный секс, начавшийся с обмена сообщениями интимного характера (секстинга).

В будущем любовники смогут на расстоянии заключить брак, так ни разу и не встретившись в реальности. Сторонники таких отношений полагают, что аналогичным образом может произойти и процесс зачатия детей, хотя другие не считают потомство необходимым для продвинутого общества.

Получит развитие и виртуальная проституция, исключающая риски, к примеру, передачи инфекции, зато обеспечивающая полную анонимность. В эту же сферу можно отнести петтинг и возможность получать ласки посредством гаджетов на расстоянии.

Особые костюмы будут эмитировать настоящие прикосновения. Наконец, первое место рейтинга досталось роботам, которые удовлетворят любое желание пользователя, составив компанию одиноким людям.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:46

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