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Исследование: Избыточный сон повышает риски преждевременной смерти

Учёные из США завершили новое исследование, результаты которого показали, что избыточный сон повышает риски преждевременной смерти и развития ряда сердечных заболеваний. Кроме того, во время наблюдений также фиксировались и болезни, связанные с недостаточным количеством сна.
Исследование: Избыточный сон повышает риски преждевременной смерти

В США учёные из Центра по контролю и профилактике заболеваний в течение 8 лет наблюдали за группой респондентов из 116 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет, чтобы изучить влияние избыточного сна на организм. Каждый из участников исследования проживал в разных климатических, психологических и социальных условиях. Кроме того, эксперты в индивидуальном порядке изучили и проанализировали такие данные об испытуемых, как образование, достаток, привычки питания, медицинские показания, наличие спорта в жизни и присутствующие в роду хронические заболевания. Объекты наблюдения были условно разделены на три подгруппы: первая включала в себя тех, кто спит 9 и более часов в сутки, вторая — от 6 до 8, а третья — менее 6 часов.

Данные, собранные о респондентах после завершения 8-летнего исследования показали, что за этот период 4380 человек умерли и 4365 человек пережили инсульт или сердечный приступ. Те участники наблюдения, кому был рекомендован избыточный сон, продемонстрировали ухудшение общего состояния, в особенности сердечно-сосудистой системы, что в разы повысило риски преждевременной смерти. В сравнении со второй группой (нормальный сон), эти риски возросли на 17%. Третья группа с недостаточным количеством сна показала увеличение риска на 9%, что стало незначительным относительно исходных показателей.
Исследование: Избыточный сон повышает риски преждевременной смерти

Кроме того, отмечают авторы исследования, 9-часовой сон оказался менее опасным, нежели 10-часовой и более. Такие люди практически вдвое чаще умирают и с высокой вероятностью доживают свой возраст с серьёзными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Также удалось установить, что недостаток сна сам по себе является причиной ранней смерти и развития болезней, а вот избыточный сон лишь становится благоприятным условием для развития негативных последствий.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:09

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