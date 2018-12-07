Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле были найдены живые инопланетяне





Бывший специальный агент США поведал, что его коллеги сделали все, что было в их силах, чтобы об этой находке не узнали гражданские. Это произошло еще в 1947 году в Розуэлле, там на одном из ранчо потерпел крушение НЛО. Спустя много лет экс-агент по спецрасследованиям США рассказал журналистам, что объект был похож на яйцо. Также бывший спецагент поведал, что внутри внеземного летающего аппарата были обнаружены инопланетяне, которые на тот момент еще не умерли. Некоторые из них получили ранения, а рост их был примерно 1,2 метра.Бывший специальный агент США сообщил, что тогда инопланетян забрали для дальнейшего обследования в Альбукерк, где находилась база ВВС. Чуть позже внеземные существа были переправлены в Лос-Аламос. Самого экс-агента обвиняют в дезинформации. Но он настаивает на том, что все сказанное им правда.