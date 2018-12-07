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Учёные определили основную версию образования Земли

Группе американских учёных из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) удалось определить основную версию образования Земли. По их теории планета образовалась в сравнительно короткое время из облаков пыли, газов и влаги.
Учёные определили основную версию образования Земли

До сих пор существовало три версии образования Земли. Согласно одной из них, для формирования планеты потребовалось от двух до пяти миллионов лет и облачные компоненты молодого Солнца. Вторая версия говорит о превращении под влиянием солнечного излучения пыльных частиц в планетезимали, с помощью которой на формирующуюся Землю попала вода и газы. Согласно же третьей версии, процесс образования был очень длительным, когда запасы зарождающейся планеты пополнялись с помощью богатых на углерод и влагу падающих астероидов.

Американские учёные решили разработать новую версию, основанную на состоянии благородного газа неона. Известно, неон не подвергается биологическим и химическим процессам, и за счёт этого сохраняет «историческую память», то есть может помочь в разгадке тайны развития Земли.

В своём исследовании американские специалисты использовали частицы лавы, извлечённой из дна Атлантического океана. Эти частицы в своё время были подняты из земных недр под действием геологических процессов и образовали породу на океанском дне.
Изотопный анализ частиц показал, что первая теория образования планеты более точная и Земля сформировалась в достаточно короткий временной период. Исследователи уверены, их открытие поможет в будущем найти пригодные для жизни космические объекты, схожие с Землёй.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:14

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