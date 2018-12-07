Учёные определили основную версию образования Земли





До сих пор существовало три версии образования Земли. Согласно одной из них, для формирования планеты потребовалось от двух до пяти миллионов лет и облачные компоненты молодого Солнца. Вторая версия говорит о превращении под влиянием солнечного излучения пыльных частиц в планетезимали, с помощью которой на формирующуюся Землю попала вода и газы. Согласно же третьей версии, процесс образования был очень длительным, когда запасы зарождающейся планеты пополнялись с помощью богатых на углерод и влагу падающих астероидов.Американские учёные решили разработать новую версию, основанную на состоянии благородного газа неона. Известно, неон не подвергается биологическим и химическим процессам, и за счёт этого сохраняет «историческую память», то есть может помочь в разгадке тайны развития Земли.В своём исследовании американские специалисты использовали частицы лавы, извлечённой из дна Атлантического океана. Эти частицы в своё время были подняты из земных недр под действием геологических процессов и образовали породу на океанском дне.Изотопный анализ частиц показал, что первая теория образования планеты более точная и Земля сформировалась в достаточно короткий временной период. Исследователи уверены, их открытие поможет в будущем найти пригодные для жизни космические объекты, схожие с Землёй.