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Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных намекнул о проведённой операции по удалению полового органа

Денис Шальных, сын популярной российской актрисы Елены Яковлевой, недавно в Instagram очередной раз озадачил поклонников. В этот раз молодой человек, которого в Сети нередко называют «фриком», намекнул о проведённой операции по удалению полового органа.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных намекнул о проведённой операции по удалению полового органа

Денис Шальных давно вызывает неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Его практически полностью покрытое татуировками лицо и тело привлекает к себе внимание и провоцирует множество комментариев в адрес обладателя любопытных «художеств». Некоторые пользователи считают Дениса «фриком» и не совсем психически здоровым. Другие же, напротив, поддерживают стремление парня выделится «из толпы», объясняя это своеобразным способом самовыражения.

Недавно Шальных разместил в Stories фотографию, на которой несложно заметить операционный стол и окровавленные ватные тампоны. Подписал снимок молодой человек загадочно, как бы намекая на операцию по удалению пениса. Он написал, больше не познает радости секса, поэтому и вывод напрашивается довольно однозначный.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных намекнул о проведённой операции по удалению полового органа

Напомним, буквально на днях мама Дениса, актриса Елена Яковлева, поделилась с поклонниками совместной фотографией с сыном, сделанной до его чрезмерного увлечения «рисунками на теле». Она призналась, Денис давно жалеет о сделанных татуировках, только избавиться от них теперь довольно проблематично и болезненно. При этом Яковлева написала, что любит Дениса в любом виде и будет защищать его от всех и всегда.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:12

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