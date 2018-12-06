Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных намекнул о проведённой операции по удалению полового органа





Денис Шальных давно вызывает неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Его практически полностью покрытое татуировками лицо и тело привлекает к себе внимание и провоцирует множество комментариев в адрес обладателя любопытных «художеств». Некоторые пользователи считают Дениса «фриком» и не совсем психически здоровым. Другие же, напротив, поддерживают стремление парня выделится «из толпы», объясняя это своеобразным способом самовыражения.Недавно Шальных разместил в Stories фотографию, на которой несложно заметить операционный стол и окровавленные ватные тампоны. Подписал снимок молодой человек загадочно, как бы намекая на операцию по удалению пениса. Он написал, больше не познает радости секса, поэтому и вывод напрашивается довольно однозначный.Напомним, буквально на днях мама Дениса, актриса Елена Яковлева, поделилась с поклонниками совместной фотографией с сыном, сделанной до его чрезмерного увлечения «рисунками на теле». Она призналась, Денис давно жалеет о сделанных татуировках, только избавиться от них теперь довольно проблематично и болезненно. При этом Яковлева написала, что любит Дениса в любом виде и будет защищать его от всех и всегда.