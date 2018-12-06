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Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких мужских руках

Анна Седокова рассказала в Instagram о сильных мужских руках своего маленького сына Гектора. Певица призналась, что так крепко её ещё никто не держал.
Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких мужских руках

В своём Instagram Седокова отчиталась о прошедшем рабочим дне с 24-часовыми съёмками. Хотя певица сильно устала и собиралась спать, всё же она не смогла не повозиться с Гектором, который вернулся с занятий. Многодетная мать поиграла с малышом и поднесла его к окну, дабы посмотреть на падающий снег.

Глядя на зимний пейзаж, мальчик крепко вцепился в руку Седоковой, чтобы та никуда не ушла. Это так восхитило исполнительницу, что она засняла трогательный момент и рассказала о нём своим подписчикам. Уложив сына спать, звезда выкроила несколько часов на отдых или просмотр фильма.

"Просто минутка счастья и слабости, контрой мне захотелось с вами поделиться. Так крепко меня ещё никто из мужчин не держал", - пишет артистка.

Читательницы Седоковой, воспитывающие сыновей, согласились, что тоже считают своих отпрысков образцовыми мужчинами. Напомним, родила звезда Гектора от бизнесмена Артёма Комарова в апреле 2017 года. С отцом малыша певица рассталась.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:11

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