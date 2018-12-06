Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких мужских руках

"Просто минутка счастья и слабости, контрой мне захотелось с вами поделиться. Так крепко меня ещё никто из мужчин не держал", - пишет артистка.

В своём Instagram Седокова отчиталась о прошедшем рабочим дне с 24-часовыми съёмками. Хотя певица сильно устала и собиралась спать, всё же она не смогла не повозиться с Гектором, который вернулся с занятий. Многодетная мать поиграла с малышом и поднесла его к окну, дабы посмотреть на падающий снег.Глядя на зимний пейзаж, мальчик крепко вцепился в руку Седоковой, чтобы та никуда не ушла. Это так восхитило исполнительницу, что она засняла трогательный момент и рассказала о нём своим подписчикам. Уложив сына спать, звезда выкроила несколько часов на отдых или просмотр фильма.Читательницы Седоковой, воспитывающие сыновей, согласились, что тоже считают своих отпрысков образцовыми мужчинами. Напомним, родила звезда Гектора от бизнесмена Артёма Комарова в апреле 2017 года. С отцом малыша певица рассталась.