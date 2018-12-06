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В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в колодце

В правоохранительных органах Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке тело пропавшей женщины год пролежало в колодце. Пострадавшая оказалась жертва убийства.
В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в колодце

По данным следствия, женщина около года назад шла с супругом по территории садовых участков. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил жену камнем по голове. Женщина упала, а подозреваемый продолжил идти. Через несколько десятков метров он обернулся и увидел, что супруга не встает. Подойдя ближе подозреваемый убедился, что она не подает признаков жизни. После этого мужчина выбросил тело в канализационный колодец. Там его и обнаружили.

Отмечается, что заявление об исчезновении женщины в полицию поступило лишь несколько месяцев назад. На данный момент сотрудники регионального управления Следственного комитета опрашивают знакомых потерпевшей и устанавливают обстоятельства произошедшего.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:10

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