В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в колодце





По данным следствия, женщина около года назад шла с супругом по территории садовых участков. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил жену камнем по голове. Женщина упала, а подозреваемый продолжил идти. Через несколько десятков метров он обернулся и увидел, что супруга не встает. Подойдя ближе подозреваемый убедился, что она не подает признаков жизни. После этого мужчина выбросил тело в канализационный колодец. Там его и обнаружили.Отмечается, что заявление об исчезновении женщины в полицию поступило лишь несколько месяцев назад. На данный момент сотрудники регионального управления Следственного комитета опрашивают знакомых потерпевшей и устанавливают обстоятельства произошедшего.