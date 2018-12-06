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Ученые могут использовать мусорную ДНК для иммунотерапии рака

Канадские ученые нашли применение «мусорной» генетической последовательности в качестве источника антигенов, используемых для иммунотерапии раковых заболеваний. Специалисты нашли в некодирующей ДНК особые маркеры, которые позволяют находить пептиды, необходимые для тренировки иммунитета в борьбе с опухолью.
Ученые могут использовать мусорную ДНК для иммунотерапии рака

По словам сотрудницы университета Монреаля Селин Лемон, иммунная система сама умеет прекрасно справляться со злокачественными клетками. Однако иногда она может их пропустить и тогда в организме начинает развиваться опухоль.

Цель данной методики заключается в тренировке иммунитета таким образом, чтобы он не пропускал даже такие «незаметные» злокачественные клетки. Для этого обычно используют специальные пептиды. Находить их сложно, но тут и может помочь «мусорная» ДНК, а точнее ее маркеры. В случае обнаружения особых пептидов фармакологи смогут создать эффективные противораковые вакцины.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:25

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