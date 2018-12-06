Ученые могут использовать мусорную ДНК для иммунотерапии рака
Канадские ученые нашли применение «мусорной» генетической последовательности в качестве источника антигенов, используемых для иммунотерапии раковых заболеваний. Специалисты нашли в некодирующей ДНК особые маркеры, которые позволяют находить пептиды, необходимые для тренировки иммунитета в борьбе с опухолью.
По словам сотрудницы университета Монреаля Селин Лемон, иммунная система сама умеет прекрасно справляться со злокачественными клетками. Однако иногда она может их пропустить и тогда в организме начинает развиваться опухоль.
Цель данной методики заключается в тренировке иммунитета таким образом, чтобы он не пропускал даже такие «незаметные» злокачественные клетки. Для этого обычно используют специальные пептиды. Находить их сложно, но тут и может помочь «мусорная» ДНК, а точнее ее маркеры. В случае обнаружения особых пептидов фармакологи смогут создать эффективные противораковые вакцины.
По словам сотрудницы университета Монреаля Селин Лемон, иммунная система сама умеет прекрасно справляться со злокачественными клетками. Однако иногда она может их пропустить и тогда в организме начинает развиваться опухоль.
Цель данной методики заключается в тренировке иммунитета таким образом, чтобы он не пропускал даже такие «незаметные» злокачественные клетки. Для этого обычно используют специальные пептиды. Находить их сложно, но тут и может помочь «мусорная» ДНК, а точнее ее маркеры. В случае обнаружения особых пептидов фармакологи смогут создать эффективные противораковые вакцины.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:25