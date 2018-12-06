Ученые могут использовать мусорную ДНК для иммунотерапии рака





По словам сотрудницы университета Монреаля Селин Лемон, иммунная система сама умеет прекрасно справляться со злокачественными клетками. Однако иногда она может их пропустить и тогда в организме начинает развиваться опухоль.Цель данной методики заключается в тренировке иммунитета таким образом, чтобы он не пропускал даже такие «незаметные» злокачественные клетки. Для этого обычно используют специальные пептиды. Находить их сложно, но тут и может помочь «мусорная» ДНК, а точнее ее маркеры. В случае обнаружения особых пептидов фармакологи смогут создать эффективные противораковые вакцины.