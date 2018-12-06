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Американские ученые предрекли новый Всемирный потоп

Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп. К такому выводу эксперты пришли, обнаружив сколько воды поглощает Марианская впадина из океанов.
Американские ученые предрекли новый Всемирный потоп

Марианская впадина, образованная Тихоокенской и Филиппинской тектоническими плитами является глубочайшим местом на Земле, сообщает ToDay News Ufa ссылаясь на издание Nature.
Светлые головы из Вашингтонского университета узнали, что в недра нашей планеты уходит в 4,3 раза больше воды, чем сейсмологи полагали раньше.

"Благодаря" Марианскому желобу всего за год уходит до трех кубических километров воды. Специалисты бьют тревогу, так как подобных каналов может быть больше. Люди науки обработали 600 тыс. сейсмограмм и определили, где же расположены огромнейшие резервуары воды. Они скрываются под Северной Америкой, а также восточной частью Евразии.

Есть представители науки, задумывающиеся о вероятности второго Всемирного потопа. Они полагают, вода из внутренних резервуаров планеты однажды затопит поверхность Земли.

Тем не менее большинство специалистов считают, что не стоит паниковать раньше времени. Ведь "сливные отверстия" помогают планете и пропускают в недра талую воду из Антарктиды, образующуюся из-за глобального потепления. Этот процесс не даст быстро подняться уровню мирового океана.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:48

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