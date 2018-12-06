С 1 января пенсионерам повысят выплаты





В первую очередь, это касается различных льгот пенсионерам. Люди на заслуженном отдыхе не получат новых, но в то же время, сохранят старые. Некоторые изменения есть в вопросе пенсионных выплат. По данным правительства, средняя пенсия в стране вырастет на 1000 рублей. Результат пенсионеры увидят уже с 1 января, поскольку индексация теперь будет проходить с приходом нового года, а не с 1 февраля, как было до этого.С начала следующего года размер пенсии увеличится на 7%. На данный момент средний размер пенсионной выплаты составляет 14,4 тысячи рублей, а после повышения поднимется до 15,4 тысячи рублей. Однако никаких изменений не стоит ждать пенсионерам, которые продолжают работать. Для них правительство не готовит никаких изменений вот уже три года.