Учёные разработали новый метод прогнозирования погоды в космосе





Происходящие в космосе погодные явления способны напрямую влиять на земные технологические процессы. Так, вспышки на солнечной поверхности, корональные выбросы, выбрасываемые огромные количества магнитной плазмы, способны за короткое время достичь атмосферы Земли и вызвать геомагнитные бури. Это сказывается на состоянии здоровья людей, чувствительных к подобным процессам, а также на работе различных электроприборов.Новый метод прогнозирования космической погоды позволит быть готовыми к магнитным бурям и предупреждать их негативные последствия. В истории есть немало примеров негативного воздействия геомагнитных бурь на жизнедеятельность планеты. Это и повреждённые телеграфы в 1859 году в Америке и Европе, и отключение электричества на длительное время в Канаде в 1989 году, и сбой радиокоммуникационных сетей по всей планете в 2003 году. Теперь же учёные будут иметь возможность заранее спрогнозировать вспышки на Солнце, влекущие за собой возникновение магнитных бурь. Они спрогнозировать их время, длительность и интенсивность, что позволит обезопасить население и коммуникации от негативных последствий.