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Виктория Макарская готова простить мужу даже супружескую измену

В одном из недавних интервью супруга известного актёра Антона Макарского Виктория открыла небольшие секреты их взаимоотношений и призналась, что готова простить даже супружескую измену. По словам Виктории, сохранять брак ей помогают советы прабабушки.
Виктория Макарская готова простить мужу даже супружескую измену

Актёр Антон Макарский и певица Виктория Макарская в браке уже почти 15 лет. Они считаются одной их самых крепких и любящих пар российского шоу-бизнеса. Вместе они воспитывают двух детей – дочь Марию и сына Ивана. Часто в интервью Антон и Виктория рассказывают о своих чувствах друг к другу, о своей семье и подрастающих детях.

Так, недавно Макарская рассказала, сохранять на протяжении долгих лет прочный брак ей помогают очень мудрые советы, которые давала ей прабабушка. Мудрая женщина учила, для мужа нужно оставаться загадкой, чтобы у него было желание постоянно её разгадывать, никогда не следить за супругом и доверять ему.
Виктория Макарская готова простить мужу даже супружескую измену

Виктория признаётся, всю семейную жизнь следует этим советам. Она понимает, мужчины по натуре охотники, поэтому если вдруг супруг увлечётся какой-нибудь женщиной, она поймёт его и простит.

Макарская рассказала о непростом характере мужа. Он часто бывает упрямым, жёстким и властным. Но на сей счёт у мудрой бабушки также был совет – жена всегда должна быть мягкой и послушной, терпеливо «сглаживать» углы в отношениях и не обижаться на мужа. Такие советы и позволяют звёздной паре проживать долгую и счастливую жизнь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:31

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