Виктория Макарская готова простить мужу даже супружескую измену





Актёр Антон Макарский и певица Виктория Макарская в браке уже почти 15 лет. Они считаются одной их самых крепких и любящих пар российского шоу-бизнеса. Вместе они воспитывают двух детей – дочь Марию и сына Ивана. Часто в интервью Антон и Виктория рассказывают о своих чувствах друг к другу, о своей семье и подрастающих детях.Так, недавно Макарская рассказала, сохранять на протяжении долгих лет прочный брак ей помогают очень мудрые советы, которые давала ей прабабушка. Мудрая женщина учила, для мужа нужно оставаться загадкой, чтобы у него было желание постоянно её разгадывать, никогда не следить за супругом и доверять ему.Виктория признаётся, всю семейную жизнь следует этим советам. Она понимает, мужчины по натуре охотники, поэтому если вдруг супруг увлечётся какой-нибудь женщиной, она поймёт его и простит.Макарская рассказала о непростом характере мужа. Он часто бывает упрямым, жёстким и властным. Но на сей счёт у мудрой бабушки также был совет – жена всегда должна быть мягкой и послушной, терпеливо «сглаживать» углы в отношениях и не обижаться на мужа. Такие советы и позволяют звёздной паре проживать долгую и счастливую жизнь.