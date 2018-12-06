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Новый кроссовер Baojun RS-5 окажется не дороже Lada Vesta SW Cross

Американская автомобильная корпорация General Motors сообщила предварительную стоимость недавно представленного кроссовера Baojun RS-5. Составит она около девятисот тысяч рублей, что не дороже топовой модели Lada Vesta SW Cross.

Новый кроссовер Baojun RS-5 окажется не дороже Lada Vesta SW Cross

Baojun RS-5 специалисты назвали самой «продвинутой» моделью данной марки. Габаритами новый кроссовер схож с корейским Hundai Tucson. Оснащён полуторалитровым турбомотором, имеет мощность 151 л.с. 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор CVT.

Переднеприводный Baojun RS-5 имеет расширенный список функций: мультимедийное голосовое управлением, адаптируемый круиз-контроль, система для избежания «лобовых» ударов и ещё многое другое.

Компания General Motors заявила, что новый кроссовер Baojun RS-5 появится в продаже ещё до конца декабря этого года и будет стоить около 95 тысяч юаней (приблизительно 920 тысяч рублей).



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:26

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