Новый кроссовер Baojun RS-5 окажется не дороже Lada Vesta SW Cross





Baojun RS-5 специалисты назвали самой «продвинутой» моделью данной марки. Габаритами новый кроссовер схож с корейским Hundai Tucson. Оснащён полуторалитровым турбомотором, имеет мощность 151 л.с. 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор CVT.Переднеприводный Baojun RS-5 имеет расширенный список функций: мультимедийное голосовое управлением, адаптируемый круиз-контроль, система для избежания «лобовых» ударов и ещё многое другое.Компания General Motors заявила, что новый кроссовер Baojun RS-5 появится в продаже ещё до конца декабря этого года и будет стоить около 95 тысяч юаней (приблизительно 920 тысяч рублей).