АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась впечатлениями от съёмок «Голубого огонька»

Столичный блогер, зарегистрированная в Instagram под ником @natakondra, поделилась с фолловерами впечатлениями от съёмок «Голубого огонька». Девушка рассказала о своём разочаровании и отметила, что до сих пор недоумевает, зачем она туда пошла.
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась впечатлениями от съёмок «Голубого огонька»

Как пишет блогер, за участие в массовке для съёмок «Голубого огонька» пообещали заплатить тысячу рублей, но, естественно, отправилась она туда не ради денег, ведь организаторы мероприятия обещали шампанское, «головокружительную новогоднюю атмосферу» и живые выступления многих звёзд отечественного шоу-бизнеса, включая Киркорова, Лепса, Костюшкина.
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась впечатлениями от съёмок «Голубого огонька»

На деле, по словам блогера, не то что шампанского – не было даже настоящих фруктов, которыми обычно обильно заставлены столы на «Голубом огоньке»: вместо них на тарелках лежала бутафория. Пришедшим на съёмки гражданам налили в бокалы напиток наподобие «Дюшеса», на сцену стали выпускать артистов – и началась такая «новогодняя атмосфера», что автор поста назвала её «профессиональным праздником в сумасшедшем доме».
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась впечатлениями от съёмок «Голубого огонька»

Как отметила владелица Instagram-страницы, она никогда не могла подумать, что люди могут так веселиться под «Дюшес», изображая праздничное настроение и поздравляя друг друга с наступившим Новым годом, в течение целых 12-ти часов и всего за тысячу рублей зарплаты. Первые два часа ей ещё было интересно, но затем девушка едва не ушла, однако её заговорил один из пожилых участников телешоу «Битва экстрасенсов».
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась впечатлениями от съёмок «Голубого огонька»

Наибольшим разочарованием для блогера стало то, что она не увидела на сцене обещанного выступления Филиппа Киркорова. «И зачем тогда я туда пришла?» – задала она Instagram-подписчикам риторический вопрос.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния
Президент Украины получит дорогой и новый кортеж
Ольга Бузова продемонстрировала очередной
Анна Хилькевич показала забавное фото с двумя
В Челябинской области медведь-шатун искал место
В Meizu объявили о начале продаж Meizu 16 на
Бывший водитель Анастасии Волочковой проведет 3
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как
Филипп Киркоров хочет воспитать дочь по принципам
Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты
Учёные SETI не нашли следы инопланетян на
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась
Медики: Расслабление крайне важно для похудения
Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых
Владимир Путин пообещал исполнить заветные
В Ленинградской области две девочки получили
На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент
Ученые выяснили, в каких случаях не стоит жениться
Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову
Новые наушники AirPods от Apple оснащаются
В Москве пройдет конференция «Новые технологии в
Таисия Повалий похвасталась босоножками и
Компания JAC получила ОТТС на изготовление
Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным
Певица Елка изменила привычному стилю и сделала
Поклонники Марии Шараповой восхитились её
В Австралии обнаружен новый вид динозавров
Ким Кардашьян показала трогательное черно-белое
В США отслеживать подлодки будут бактерии
Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"
Просмотреть все новости