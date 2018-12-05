«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась впечатлениями от съёмок «Голубого огонька»





Как пишет блогер, за участие в массовке для съёмок «Голубого огонька» пообещали заплатить тысячу рублей, но, естественно, отправилась она туда не ради денег, ведь организаторы мероприятия обещали шампанское, «головокружительную новогоднюю атмосферу» и живые выступления многих звёзд отечественного шоу-бизнеса, включая Киркорова, Лепса, Костюшкина.На деле, по словам блогера, не то что шампанского – не было даже настоящих фруктов, которыми обычно обильно заставлены столы на «Голубом огоньке»: вместо них на тарелках лежала бутафория. Пришедшим на съёмки гражданам налили в бокалы напиток наподобие «Дюшеса», на сцену стали выпускать артистов – и началась такая «новогодняя атмосфера», что автор поста назвала её «профессиональным праздником в сумасшедшем доме».Как отметила владелица Instagram-страницы, она никогда не могла подумать, что люди могут так веселиться под «Дюшес», изображая праздничное настроение и поздравляя друг друга с наступившим Новым годом, в течение целых 12-ти часов и всего за тысячу рублей зарплаты. Первые два часа ей ещё было интересно, но затем девушка едва не ушла, однако её заговорил один из пожилых участников телешоу «Битва экстрасенсов».Наибольшим разочарованием для блогера стало то, что она не увидела на сцене обещанного выступления Филиппа Киркорова.– задала она Instagram-подписчикам риторический вопрос.