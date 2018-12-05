Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме ангела движется к Земле





По словам уфолога, ученые на протяжении последних пяти лет регулярно замечали вблизи Солнца яркий объект, похожий на ангела и сопровождаемый круглыми объектами меньшего размера. Однако в научных кругах эти сведения не принимали во внимание. Специалист уверен, что все это время НЛО изучал информацию о Земле, а теперь летит к Зеленой планете.Скотт Уоринг считает, что экипажу загадочного космического корабля доступна технология по сбору энергии Солнца, которая землянам еще не известна, но в перспективе, безусловно, будет ими освоена.Он описывает транспортное средство инопланетян как ярко светящийся объект с множеством острых углов, похожий на парящего небожителя. Спутники корабля, следующие за ним, образуют некое подобие шлейфа. Также Скотт Уоринг установил и скорость перемещения НЛО: она огромна. По его мнению, межзвездный корабль пришельцев уже произвел заправку своих систем солнечной энергией и теперь движется в направлении Земли.Примечательно, что Скотт Уоринг увидел загадочный объект в виде ангела на снимках NASA, которые в свободном доступе размещены на официальном сайте организации.