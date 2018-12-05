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Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме ангела движется к Земле

Специалист по изучению НЛО и внеземных цивилизаций Скотт Уоринг опубликовал информацию о новом исследовании. На этот раз он рассказал общественности об огромном инопланетном корабле, имеющем форму ангела, который движется к Земле. Данное открытие эксперт сделал, изучив несколько последних снимков NASA.

Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме ангела движется к Земле

По словам уфолога, ученые на протяжении последних пяти лет регулярно замечали вблизи Солнца яркий объект, похожий на ангела и сопровождаемый круглыми объектами меньшего размера. Однако в научных кругах эти сведения не принимали во внимание. Специалист уверен, что все это время НЛО изучал информацию о Земле, а теперь летит к Зеленой планете.

Скотт Уоринг считает, что экипажу загадочного космического корабля доступна технология по сбору энергии Солнца, которая землянам еще не известна, но в перспективе, безусловно, будет ими освоена.

Он описывает транспортное средство инопланетян как ярко светящийся объект с множеством острых углов, похожий на парящего небожителя. Спутники корабля, следующие за ним, образуют некое подобие шлейфа. Также Скотт Уоринг установил и скорость перемещения НЛО: она огромна. По его мнению, межзвездный корабль пришельцев уже произвел заправку своих систем солнечной энергией и теперь движется в направлении Земли.
Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме ангела движется к Земле

Примечательно, что Скотт Уоринг увидел загадочный объект в виде ангела на снимках NASA, которые в свободном доступе размещены на официальном сайте организации.




 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:43

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