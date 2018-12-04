Учёные: Большинство одиночек считает секс-роботов приемлемыми





Как сообщает Daily Mail, на прошедшем Конгрессе по сексу с роботами в Монтане огласили результаты опроса, выявившего позитивное отношение к данной теме у одиноких людей. Мика Коверол, будучи одним из авторов исследования вопроса, отметил, что в разных уголках планеты покупатели становятся всё более заинтересованы в подобных машинах для интимных утех, собираемых преимущественно в Китае. От резиновых кукол роботов отличает наличие интеллекта, то есть встроенный бот воспринимает речь пользователя и может ему отвечать.Для одиночек такие машины могут оказаться находкой, и это подтвердил опрос Коверола. При этом секс-роботы остаются непонятны людям в браке, а также женщинам-респонденткам. Позитивно к внедрению современных технологий в интимную жизнь относятся мужчины с богатым сексуальным опытом.Томас Арнольд из Университета Тофтса провёл похожий опрос в Финляндии, где поучаствовали 260 добровольцев. Исследование подтвердило, что отношение к секс-роботам зависит от семейного положения респондентов.