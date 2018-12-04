Диана Арбенина хочет порадовать наследников увлекательным путешествием на Новый год





Диана Арбенина планирует отметить Новый год с детьми в загородном доме. Семья будет дружно лепить пельмени, наряжать три елки, две из которых, находятся во дворе. Артистка сообщила, что обещала отпрыскам путешествие в Мексику. Она призналась, что с возрастом дети меняются - становятся спокойными и дисциплинированными.После праздников Диана Арбенина намерена ненадолго оставить своих чад и поехать на горно-лыжный курорт. Знаменитость отметила, что дети очень скучают по маме, когда она далеко. Артем даже записывает аудио, где приветствует певицу и желает ей спокойной ночи.