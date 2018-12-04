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Диана Арбенина хочет порадовать наследников увлекательным путешествием на Новый год

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина уже начала готовится к Новому году. Звезда хочет порадовать Артема и Марту увлекательным путешествием. Певица ставит детям ультиматум: Куба или Мексика на Новый год.
Диана Арбенина хочет порадовать наследников увлекательным путешествием на Новый год

Диана Арбенина планирует отметить Новый год с детьми в загородном доме. Семья будет дружно лепить пельмени, наряжать три елки, две из которых, находятся во дворе. Артистка сообщила, что обещала отпрыскам путешествие в Мексику. Она призналась, что с возрастом дети меняются - становятся спокойными и дисциплинированными.
Диана Арбенина хочет порадовать наследников увлекательным путешествием на Новый год

После праздников Диана Арбенина намерена ненадолго оставить своих чад и поехать на горно-лыжный курорт. Знаменитость отметила, что дети очень скучают по маме, когда она далеко. Артем даже записывает аудио, где приветствует певицу и желает ей спокойной ночи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:53

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