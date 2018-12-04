Вода в кольцах Сатурна не отличается от земной





Астрономов заинтересовала вода, где один из атомов водорода - дейтерий, утяжелен дополнительным нейтроном. Подобная молекула становится тяжелее обычной примерно на 5%, что сказывается на процессе формирования космических объектов. Исследователи, изучая их, рассматривают соотношение D/H (дейтерия к водороду). Модели Солнечной системы показывают вероятность повышенного содержания дейтерия в воде в холодных участках галактики.На Сатурне эксперты ожидали найти в 10 раз больше молекул с дейтерием, чем на Земле. Измерив соотношение изотопов в жидкости на кольцах планеты и его лунах, ученые выяснили, что она практически не отличается от земной. Исключением стал спутник Феба, где показатель D/H оказался рекордно высоким для всех объектов Солнечной системы. По мнению специалистов, это может указывать на формирование тела значительно дальше настоящего места расположения. К нему луна могла мигрировать под действием гравитации.