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Вода в кольцах Сатурна не отличается от земной

Вода, обнаруженная на кольцах Сатурна и почти на всех его лунах, практически идентична земной. Однако жидкость на спутнике Феба, открытом в 1899 году, отличается от любой другой в Солнечной системе. Разобраться в этом исследователям помогло дистанционное измерение соотношений изотопов химических элементов.
Вода в кольцах Сатурна не отличается от земной

Астрономов заинтересовала вода, где один из атомов водорода - дейтерий, утяжелен дополнительным нейтроном. Подобная молекула становится тяжелее обычной примерно на 5%, что сказывается на процессе формирования космических объектов. Исследователи, изучая их, рассматривают соотношение D/H (дейтерия к водороду). Модели Солнечной системы показывают вероятность повышенного содержания дейтерия в воде в холодных участках галактики.

На Сатурне эксперты ожидали найти в 10 раз больше молекул с дейтерием, чем на Земле. Измерив соотношение изотопов в жидкости на кольцах планеты и его лунах, ученые выяснили, что она практически не отличается от земной. Исключением стал спутник Феба, где показатель D/H оказался рекордно высоким для всех объектов Солнечной системы. По мнению специалистов, это может указывать на формирование тела значительно дальше настоящего места расположения. К нему луна могла мигрировать под действием гравитации.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:15

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