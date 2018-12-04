Миссия на Марс решит парадокс массы раннего Солнца





Сотрудники Йельского университета проверят массу раннего Солнца с помощью проб марсианского грунта в 2020 году. Древние породы объяснят, почему 4,5 млрд лет назад на Земле был тёплый климат, хотя Солнце светило на 15-30% слабее, и температура должна была держаться ниже нуля. Кристофер Сполдинг предположил, что раннее светило было несколько тяжелее и ярче.Согревая планету, оно усиливало осадки в тропических регионах, из-за чего почвы быстрее подвергались эрозии. С учётом нескольких ледниковых периодов такие циклы сильного и слабого воздействия Солнца на земную атмосферу должны были отразиться на геологии. Так, массивное светило ускорило бы колебания примерно на 5%.Тем не менее, проверить теорию на Земле невозможно из-за тектоники плит: древние минералы не сохранились до сегодняшнего дня. Однако колебания движения орбиты затрагивают и Марс, а малая геологическая активность могла не разрушить древние породы.Поскольку на Красной планете миллиарды лет назад была влага, Солнце должно было вызвать такую же эрозию. Разгадать парадокс раннего светила предстоит будущей миссии на Марс 2020 года.